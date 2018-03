Felipe Braun envió duro mensaje tras agresión a José Antonio Kast

Mucho ha dado de que hablar la violenta reacción que tuvieron un grupo de estudiantes de la Universidad Arturo Prat con el ex candidato presidencial, José Antonio Kast.

Frente a este hecho nadie quedó indiferente y Felipe Braun fue uno de los famosos que decidió dar su postura ante esta situación.

“El señor José Antonio Kast no es una persona que me agrade, pero en este país no puede existir ese nivel de violencia con un político. Durante la dictadura de Pinochet vivimos la intolerancias y es espantosa”, fue lo que escribió el actor en su cuenta de Twitter.