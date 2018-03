Millaray Viera el bajó el perfil a su polémica pelea con Daniella Chávez

Luego de que sus palabras sobre el trabajo de Daniella Chávez generaran una gran pelea entre ambas a través de Twitter, Millaray Viera decidió salir y aclarar la situación.

“Yo nunca hablé de ella en particular, jamas. Y quizá es concepto se malentiende. Lo de ‘penita’ se puede usar como una palabra media sarcástica y no lo es para nada, y no hablé de ella cuando hablé de ‘penita"”, señaló la panelista de Muy Buenos Días a Intrusos, buscando bajarle el perfil al tema.

“Estábamos hablando de las mujeres que salen en las fotos de Nano Calderón, estábamos en ese tema. Uno de mis compañeros habló de Daniella Chávez y yo volví a hablar de Daniella y dije ‘bueno, tú mencionaste a Daniella pero eso es una cosa, Miss Reef es otra’, más encima la estaba defendiendo”, agregó.

Finalmente, aseguró que “si no me expliqué bien y lo malentendió, yo de verdad lo lamento, en ningún caso me siento superior moral o socialmente que Daniella Chávez, para nada. Daniella Chávez no me da penita, no es eso lo que quise decir”.