Mónica Godoy ya recibió el alta médica pero no ha podido regresar a su casa

La semana pasada, Mónica Godoy dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que había sido hospitalizada por fuertes dolores de cabeza, lo que finalmente fue diagnosticado como meningitis viral.

Luego de cinco días internada en la Clínica Alemana, la actriz recibió el alta médica y ahora se encuentra descansando en la casa de sus padres, por lo que aún no puede reencontrarse con sus hijas.

“Es imposible quedarse quieta cuando tienes dos hijas, de 3 y 5 años. Todas las mamás saben que la paz dura poco rato, porque quieren jugar contigo y estar arriba tuyo. Es medio violento entrar a la vida de lleno, así que era la mejor opción. La idea es levantarse de la cama cuando es estrictamente necesario”, señaló a Las Últimas Noticias.

Una publicación compartida por Actriz, Twitter @_monicagodoy_ (@_monicagodoy_) el Mar 17, 2018 at 2:25 PDT



Además, reveló que aún está débil, aunque mucho mejor que la semana pasada. Sus únicas actividades han sido leer y ver las noticias.

También está pendiente de los síntomas que, de llegar a sentirlos, podría significar que la enfermedad se complicó, como por ejemplo ver doble, tener fiebre o sentir el cuello rígido.

Godoy confesó que los primeros días, el dolor era invalidante, pero que “jamás me pasé el rollo de que por ejemplo tuviese un tumor”.

“No sufro de jaqueca y estuve tres días tomando todo lo que se te puede ocurrir para las molestias y no se me pasaba. No podía caminar, vomité antes de llegar a urgencia y llegué en silla de ruedas. Me despertaba del dolor, porque era como si un cintillo me apretara de forma muy violenta”, explicó.

Finalmente, indicó que espera con ansias poder volver a retomar su vida normal. “Ya quiero salir a la calle. No creo que aguante mucho más. Me aburré estar en cama y soy bien hiperactiva. Estoy desesperada, porque extraño a mis hijas. El sábado espero irme a mi casa, o tal vez mañana (el viernes)”.