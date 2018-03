¡No convenció! Televidentes hicieron bolsa el nuevo logo de Canal 13

En medio del capítulo de Vértigo la noche de este jueves, Martín Cárcamo y Diana Bolocco interrumpieron la conversación para revelar la nueva imagen de Canal 13.

Junto con un comercial que incluía a varios de los rostros más importantes de la casa televisiva, los animadores dieron a conocer el cambio, que consiste en un nuevo logo.

En las redes sociales, los televidentes comenzaron inmediatamente a criticarlo, señalando que es igual al anterior pero sin el círculo naranjo.

Por eso, Twitter se llenó de burlas y memes en torno a este anuncio, que fue hecho con bombos y platillos por el canal.

Oh! Wau acaban de cambiar la imagen del canal 13.., y cómo era antes??? 😂😂😂 si no me dicen nunca me hubiese dado cuenta… #Vertigo2018 @canal13

— Darlen Saintard Ferry (@DarlenSaintard) 23 de marzo de 2018