Yerko Puchento sacó aplausos tras defender a José Antonio Kast

El miércoles en la tarde, el ex diputado José Antonio Kast fue agredido en la Universidad Arturo Prat en Iquique, hecho que se tomó la contingencia nacional.

Por eso, no fue sorpresa cuando Yerko Puchento se refirió al tema durante los últimos minutos de su rutina. Lo que sí llamó la atención fue la seriedad con la que defendió al ex candidato presidencial.

“Puede ser facho, victimizarse, ser provocador, incluso nazi para algunos, pero nada de eso justifica atacarlo. A quienes piensan distinto se les combate con palabras, con humor, con ironías, con ideas, con juicio, y no importa de qué lado eres”, comenzó señalando el humorista.

Yerko continuó con su defensa, señalando que “la revista liberal Charlie Hebdo en Francia fue atacada por intolerantes de derecha que no soportaban su estilo, y terminó con una matanza en París. La intolerancia también terminó en este país con Victor Jara y Pablo Neruda (…)”.

Finalmente, hizo un llamado a “que la palabra, la discusión y las ideas no se sometan nunca más ante la ira, de quien venga y del lado que sea. Porque si no te gusta The Clinic, no lo quemas, simplemente no lo compras. Si no te gusta José Antonio Kast no lo atacas, simplemente no lo escuchas. Y si no te gusta Yerko Puchento, no le intervienes el teléfono, simplemente cambias la tele”.

La defensa del humorista a Kast terminó por sacar aplausos en las redes sociales.

Yerko Puchento le presta ropa a José Antonio Kast 👏👏👏 …y así la derecha lo critica GRANDE #YERKO !! Dando clase de tolerancia y respeto para todo Chile 👏👏👏#Vertigo2018 — Hernán Alvarado 32🏆⚪⚫ (@YoSoyElMejor32) 23 de marzo de 2018

#Vertigo2018 bien Yerko, en especial en su última intervención, no soy de derecha pero lo que le hicieron a Kast es indignante. — tercera edad (@PAVEZEVELYN) 23 de marzo de 2018

Milagro: #Yerko al hablar de Kast no uso “Peros” fué muy claro a diferencia de los que dicen “Condeno la violencia pero JA Kast reparte odio” osea se merece lo que le pasó #Vertigo2018 — Aquiles ernesto Baeza parra (@ELFARANDULACL) 23 de marzo de 2018