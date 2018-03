Conocido personaje histórico se convierte en el nuevo desafío de Gloria Münchmeyer

Durante el último tiempo la hemos visto conduciendo el programa “Historias del alma” en Chilevisión y a pesar de que son pocas las intervenciones durante cada capítulo, Gloria Münchmeyer está pasando por un buen momento televisivo.

A pesar de que lo que hace en “Historias del alma” no es actuación, esta semana ya podremos verla dándole vida al personaje protagónico de la serie “Doña Lucía”, inspirada en el libro escrito por Alejandra Matts, que narra la vida de Lucía Hiriart, que será transmitida por el mismo canal.

“Tengo que encontrarle a este personaje que aparentemente hizo muchas cosas malas, su centro positivo, la bondad, el afecto, la compasión, y explicar qué la llevó a ser cómo fue, y por mucho que hurgo no encuentro”, confesó la actriz al diario Las últimas noticias.

Para finalizar agregó que “se me hace difícil representar a una persona a la que no le encuentro ningún rasgo humano. Podría hacer una maqueta, pero pretendo hacer a un ser humano que se explique a sí mismo, ¿Te fijái? No estamos hablando de una sicópata, ni de una enferma mental, sino de un ser humano común y corriente”.