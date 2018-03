Hernán Calderón Jr. respondió a críticas de Carmen Gloria Arroyo

En el último capítulo del programa de Canal 13, “Vértigo”, la abogada Carmen Gloria Arroyo, más conocida como “La jueza”, se dedicó a criticar a Hernan Calderó Jr., razón por la cuál tuvo una fuerte discusión con el padre.

Sin embargo, el verdadero implicado no podía callar ante esto y decidió enviarle un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Publicó dos historias dirigidas a la abogada, en la primera escribió: “tení cuea que dije que no a la invitación de ‘Vértigo’, yo no hubiese sido tan caballero para contestarte, ordinaria. Yo ese papel no te lo compro wachita. Tremenda…”.

Pero como no fue suficiente para él, agregó: “Me da risa tu actitud con mi viejo, lo que hacen los celos todo porque valí callampa como abagoda”.