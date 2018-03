Javiera suarez envía inspirador mensaje tras resultado de sus últimos exámenes médicos

La periodista Javiera Suárez preocupó a sus fanáticos hace un par de días luego de publicar en su cuenta de Instagram un mensaje en el que comentó que había recibido malas noticias tras realizarse una ecografía.

“Ayer me hice una ecografía y el pronóstico no es tan alentador como esperábamos. Mañana nuevamente me toca PET para ver cómo sigue el cáncer”, comentó en dicha publicación.

Es por esto que todos sus seguidores quedaron atentos a lo que iba a ocurrir, y el pasado viernes, la periodista compartió una fotografía en la que aparece sonriendo.

“Sonrío, porque aunque el resultado de los exámenes no era el que esperábamos, aún tengo la suerte de acceder a diversos tratamientos”, es el mensaje que acompaña la instantánea.

“No pierdo las esperanzas, porque sé que aunque a veces nos toque bajar, luego subimos y con más fuerza. Dirán que es imposible, hasta que lo logras. Así será. Lo juro por mi marido @drcristianarriagada y mi hijo Pedro”, continuó.