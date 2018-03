Las fuertes declaraciones de Kathy Salosny tras el llanto de Karla Constant en el matinal

Ya mucho se ha especulado de la salida de Katherine Salosny del matinal de Mega, “Mucho gusto”, y es que esto no ha dejado indiferente a nadie, especialmente a la nueva animadora del espacio, Karla Constant, quien el pasado lunes rompió en llanto en la pantalla, producto de las agresiones que ha recibido en redes sociales de parte de los seguidores de Salosny, quienes la acusaron de haberle “aserruchado el piso”.

Frente a esta situación, el programa de farándula de Chilevisión, “Primer plano”, decidió ir en búsqueda de la otra involucrada y tras muchas negativas por parte de “la Kathy”, lograron conseguir una respuesta a su opinión sobre las críticas que recibe Constant.

“La gente se manifiesta, no estoy de acuerdo que sea de forma agresiva, y personificar culpas tampoco es bueno ni sano” aseguró, pero no sin aclarar que “yo no soy defensora de nadie, no me corresponde”.

“Las cosas son claras. Las especulaciones son ingratas y muy dañinas. El productor ejecutivo del programa, con apoyo del canal, me dijo que yo no continuara”, finalizó.