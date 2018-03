Redes Sociales trollean a Suro Solar por participación en Primer Plano

El estelar de Chilevisión se ha caracterizado siempre por moverse en torno a la polémica, potenciándola con la participación de invitados especiales para cada uno de sus capítulos, llegando a niveles sorpresivos, como fue el caso del último episodio, ya que contó con nada más ni nada menos que con magia negra.

Ese día, el foco del programa estuvo puesto sobre Suro Solar, quien es amigo y representante de varias modelos de la farándula nacional, y en Adriana Barrientos, quienes aseguran que Michelle Carvalho cargó a Suro con trucos de magia negra.

El problema se dio cuando el público comenzó a preguntarse quién era el tal Suro, ya que nadie lo conocía. Adicionalmente, los televidentes no pudieron evitar burlarse de su nombre y los motivos que lo tenían sentado en el estudio de Primer Plano, e incluso la misma Michelle Carvalho le dedicó un post en Instagram.

Quien conchadesumadre es Suro Solar?! Es como The Weeknd con 10 cazuelas más 💀 #PrimerPlano pic.twitter.com/6kVDBb0a56

#PrimerPlano cada dia me impresiona mas el ego de Suro Solar,todo el mundo esta siempre contra el, haciendole cosas malas ,victimizandose, como si fuera el unico ser de la Tierra. Que onda el tipo. Me resulta patetico.

Les caiga bien o no la MichelleCarvalho siempre tiene razón💅

— lie.ste (@NatalieEstefany) 24 de marzo de 2018