Fernanda Hansen dio detalles de su accidente en la parcela de Felipe Camiroaga

Durante la última jornada del programa de Chilevisión, “La divina comida”, donde los comensales que asistieron fueron Rodrigo Díaz, Kika Silva, Miguelo y Fernanda Hansen; los cuatro participantes hicieron muy buenas migas e incluso se contaron algunas intimidades en pantalla.

Tal fue el caso de Fernanda Hansen, quién durante la cena en su casa, se detuvo a recordar la caída del caballo que le ocurrió el 2009 en la parcela de Felipe Camiroaga.

La periodista confesó que tuvo la fotruna de llegar rápidamente a un clínica privada donde la operaron por al rededor de 10 horas y tras la operación le dijeron que “al principio no vas a caminar y después no vas a controlar esfínter, por el daño neurológico. Algo milagroso pasó, por que camino y no tengo ningún tipo de daño neurológico”.

Fernanda aseguró que a pesar de que fue un largo y doloroso proceso de recuperación que duró aproximadamente seis meses, esto le ayudo a replantearse todo nuevamente y dijo que “fue el mejor ejercicio de humildad” que le pudo haber tocado vivir.

Esto porque pasó de ser una mujer totalmente independiente que vivía sola a tener que vivir nuevamente con su madre y depender de ella para muchas cosas.

Concluyó comentando que los pilares que fueron fundamentales para ella para salir adelante fueron su familia, su pareja de ese entonces, Felipe Camiroaga, y sus amigos.