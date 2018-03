Nataly Chilet contó lo que pasa en las misteriosas fiestas en Dubai

No es un misterio para nadie que muchas modelos son frecuentemente invitadas a misteriosas fiestas en Dubai que son organizadas por los jeques árabes.

Entre ellas, muchas son chilenas y mientras algunas han ido en secreto, otras sólo han agradecido la invitación, pero se han quedado en Chile.

Dentro de el segundo grupo de mujeres se encuentra la ex miss Chile, Nataly Chilet, quien hace algunos años recibió una invitación por vía telefónica y según contó en el programa “Intrusos” de La Red, ” “yo era inocente, todavía lo soy, pero ya aprendí un poco más. Yo estaba pololeando y me llamaron a mi casa, me ofrecían un montón de plata, muchos millones. Me decían: ‘Tienes que ir a estas fiestas. Va esta, va esta y va esta’. Varias mujeres que yo conocía, que habían estado en certámenes, con las cuales tenía una buena relación”.

Según reveló la modelo, te invitan a las fiestas sin ningún tipo de compromiso más que ir y disfrutar. “Me dijeron ‘tienes que ir a la celebración privada de un jeque’, que era una fiesta donde me dijeron que iban a ir algunos cantantes famosos. Me dijeron: ‘Te vamos a dar peluquería, uñas, todo. Te vamos a pagar este monto importante. Tú no tienes que hacer nada, no hay ningún compromiso ni sexual ni nada, solamente participar en la fiesta’”, agregó.

Fue entonces que gracias a su pololo de ese entonces y su madre Nataly rechazó la oferta. “Entonces, yo dije ‘¡qué entretenida la pega’, en mi inocencia de ese minuto. Y mi pololo me dijo ‘¡¿estás loca?! Quizás después no vuelves más’. Después, obviamente le conté a mi mamá y me dijo ¡¿estás loca?! Te van a hacer desaparecer allá, ¿cómo te vamos a buscar después?’. Obviamente, analizando, podría haber cualquier cosa detrás de eso”.

Para concluir contó que posteriormente se encontró con compañeras que habían ido a la fiesta y les preguntó qué había pasado. “Le dije ‘¿cómo la pasaste? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué pasó ahí?’. Era una fiesta, un carrete, nos trataron como reinas, no hubo ningún problema. El único problema que hubo es que al jeque le gustó una de las otras misses, y a esa le costó devolverse’. El problema es que, si le gustas al jeque, esa es la parte complicada, a esa le cuesta más devolverse”.