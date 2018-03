"La tragedia pa´ grande": La dramática reacción en pensión universitaria tras fatal escena de PNP

El capítulo del domingo pasado de Perdona Nuestros Pecados (PNP) dejó a los fanáticos de la teleserie de Mega con el alma en un hilo, luego de que Antonia fuera arrojada desde un balcón por Isabel Quiroga.

La discusión entre ambos personajes comenzó cuando la hija de Quiroga llegó a la celebración del matrimonio entre Lamberto y Silvia.

La mayor de las Quiroga tuvo duras palabras contra Antonia, quien está embarazada de Gerardo, el ex marido de Isabel.

Finalmente la discusión terminó cuando Isabel empujó a Antonia desde un balcón, escena que provocó preocupación en los invitados a la fiesta.

Pero la gente no Villa Ruiseñor no fue la única que se vio sorprendida, ya que los fanáticos también reaccionaron con dramatismo. Tal como ocurrió en una pensión universitaria, donde no podían creer lo ocurrido.

