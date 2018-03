Los detalles de la íntima celebración de Eduardo Fuentes tras los resultados de la biopsia

El animador aprovechó de estar con su familia.

Ha pasado prácticamente un mes desde que se supo que Eduardo Fuentes tenía un cáncer a la tiroides y que debía ser intervenido de urgencia.

El rostro de La Red mantuvo infirmado a sus seguidores a través de sus redes sociales y en un entrevista con Las Últimas Noticias contó que los resultados de la biopsia fueron buenos.

“Me informaron que la biopsia estaba buena, el cáncer estaba encapsulado, y no había comprometido ningún órgano circundante”, comentó.

Luego agregó que “esto ratifica que el diagnóstico fue justo a tiempo, fue providencial encontrarlo, porque estaba a punto de generar una suerte de metástasis”.

“Nuevamente gracias por las oraciones, buenos deseos y energías. Me pone sensible el tema, pero valor todo. Los invito a cuidarse, controlarse, no hacerse el Larry con su salud”, concluyó el animador de Mentiras Verdaderas.