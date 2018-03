Vivi Rodrigues preocupó a sus seguidores con una foto en sus redes sociales

A través de Instagram, Vivi Rodrigues suele compartir con sus seguidores sus rutinas de ejercicios y gran parte de sus vida familiar.

Sin embargo, la última foto que publicó generó preocupación en sus fanáticos, debido a que aparecía con un bastón.

La ex chica Mekano explicó junto a la imagen que “nada de fotos perfectas! Me gustan las fotos reales. Cuando me fui a sacar esta foto, iba a quitar el bastón para que me viera regia y estupenda con ese look maravilloso”.

“Cuando pensé ‘por qué quitarme el bastón? esa es mi realidad hoy, es parte de mi historia’. Y aquí esta! Mañana será cuento y seré mucho más fuerte. Estoy operada de la rodilla”, finalizó.