Anita Alvarado reveló lo que no perdonó de su última pareja

La “Geisha” contó que está regulando el tema de la pensión de su hijo.

Anita Alvarado no había entregado mayores detalles del fin de su relación con su pareja de hace 4 años. Pero en conversación con Eduardo Fuentes en Mentiras Verdaderas, reveló que el alcohol fue la razón del quiebre.

“Él empezó a combinar el vino, el vodka, el pisco… Yo le dije aquí en la casa es vino y cerveza y se acabó (…). Desde cuando empezó a hacer ese tipo de combinación ya no se acordaba, un día me dio vuelta un vaso de trago en la cabeza”, comentó Alvarado.

Luego agregó que “al otro día él no se acordaba, entonces me aburrí, me aburrí de decirle al otro día las cosas que pasaban (…) yo le comenté un montón de veces, pero no pescó”.

La “Geisha” aseguró que su pareja se “borraba” y que la culpaba a ella, además dijo que la trataba de loca y que la mandaba a tomarse las pastillas.

Otro de los puntos tratados fue la pensión que debería recibir el hijo que tuvo él, ya que no estaría colaborando como corresponde, pero según Alvarado la situación se está normalizando.