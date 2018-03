Con larvas y sin manos: La asquerosa prueba que presentó reality mexicano

El más reciente capítulo del reality extremo Reto 4 Elementos de Televisa se llenó de críticas en las redes sociales, debido a una de las pruebas.

El desafío al que se sometieron los participantes consistía en pasar el mayor número de cucarachas y larvas de un contenedor a otro usando solamente la boca.

A los televidentes no les agradó para nada la competencia, tildándola de asquerosa, e incluso preocupándose de la salud de los competidores.

Me dió un chorro de asco lo de las cucarachas neta éso está muy pasado 😐 @reto4elementos que valor!!!

— Echoes of your footsteps🐍 (@paoreyes13) 26 de marzo de 2018

ayer mi mamá estaba viendo un rato #Reto4Elementos y justo fue la parte de las cucarachas. Mas que asco me hizo sentir pena, ¡pobres cucarachas! ¿de verdad era necesario ese maltrato?

Tengo varias pero que ¿¿eso no les corresponde a su área de producción?? Saludos jijiji lo de las cucarachas la neta fue ASQUEROSO jijiji no me gustó. Saludos

— RAFAEL ALDRICHVSKY🌠🌈💖🇲🇽 (@rafael_aldrich) 26 de marzo de 2018