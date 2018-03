El crudo relato de Botota Fox sobre la muerte de Katiuska Molotov  

La artista aseguró que tenía un presentimiento de que algo podía pasar.

El mundo del transformismo está de luto luego de que el domingo recién pasado falleciera Mauricio Burgos, encargado de personificar a Katiuska Molotov.

El hecho ocurrió en el circo de Botota Fox, y fue la misma actriz que compartió escenario con Burgos justo en el momento de su muerte.

“Cuando salí a hacer mi stand up yo tiritaba, no sabía por qué. Por primera vez vi al público y empecé a hacer reír, pero sólo hablando, ni siquiera pensaba lo que tenía que hablar. La Katuiska entró al lado mío con un ánimo increíble, me pasó un copete e hizo un salud (…) Me dijo que me iba a recordar siempre. Y después de 15 segundos murió”, comentó Botota en el matinal “Mucho Gusto”.

Previamente, Fox había asegurado que tenía un presentimiento de que algo podía pasar, ya que sentía que el show iba a terminar antes de lo normal.

Otro de los testigos que estaba en el lugar, fue el bailarín Darwin Ruz, quien contó que trató de darle primeros auxilios a su compañero.

“Se subió una persona del publico y la empezó a reanimar. Yo, sin tener conocimiento de nada, le hice respiración boca a boca (…) Nosotros luchábamos con ella, porque volvió tres veces después que se desmayó, y la tercera fue cuando ya no había nada más que hacer. Yo me corrí, llegó la ambulancia, la reanimaron 25 veces de 5 que se pueden hacer, por lo que nos explicaba la persona”, comentó Ruz.