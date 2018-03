Felipe Avello relató cómo vivió el violeto asalto de su camioneta

Mientras regresaba a su casa durante la madrugada de este martes, Felipe Avello fue víctima de un violento robo de su camioneta en la comuna de Ñuñoa.

Esta tarde, el humorista relató lo ocurrido en un punto de prensa, señalando que “iba manejando tranquilo y contento, cuando un auto se puso por delante. Había otro atrás, yo no me podía mover. Ahí se bajaron cuatro tipos con pistolas y me sacaron de la camioneta”.

Avello indicó que los asaltantes eran menores de edad y que fueron muy violentos con él y su acompañante. “Yo soy bien relajado, pero nunca me había pasado algo así, que es violento, sorpresivo y asusta harto”, aseguró.

Además relató que tras el robo, llegó a su casa y con un amigo interpuso la denuncia en Carabineros, donde se encontró con otra pareja que había pasado por lo mismo. “Después me enteré que había personas a las que habían atropellado, entonces en ese sentido, lo mío fue lo más suave”, confesó.

“La enseñanza es que me dí cuenta que la camioneta que debería tener ahora debe ser más cacharro, para que no me la roben. Ser menos materialista, igual me estaba volviendo más materialista el último tiempo, así que me sirvió un poco”, agregó.

El comediante también reflexionó diciendo que “se veían chicos menores de edad. Eso me da lata igual, no es por hacerme el bueno o el empático, pero de verdad, niños tan chicos, tan violentos y después verlos encerrados… Al final uno se da cuenta que es un privilegiado”.

Finalmente, señaló que los Carabineros “se portaron muy bien, pero también tuvieron espacio para el humor”, revelando que “cuando llegué me decían ‘están matando a un weón’ y cosas así. Yo entendía que para ellos era un momento de relajo, para mí no lo era, pero me dijeron eso”.