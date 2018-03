Miguelo aclaró sus sentimientos por Kika Silva con tiernas palabras

Ambos coquetearon en un programa de televisión.

Miguelo y Kika Silva fueron dos de los invitados al primer capítulo de la nueva temporada de La Divina Comida, instancia donde a los dos se les vio muy cercanos.

En las redes sociales se generaron una ola de comentarios donde se especulaba que ambos podrían tener más que una amistad.

Ante los rumores, Miguelo salió a aclarar lo sucedido destacando la simpatía que tiene la ex reina del Festival de Viña del Mar.

“Lo que pasa es que somos parecidos en la onda, pero Kika está empezando la vida, es una joven maravillosa y linda y yo soy un viejo, pero con pilas nuevas”, comentó el cantante a La Cuarta.

Uno de los puntos que destacó Miguelo, fue la diferencia de edad. “Yo mismo me pongo muros que no debería ponérmelos, porque tengo esta cosa de que ya tengo hijos grandes. Entonces eso del viejo patético, del viejo verde, me carga. Y eso que me rodeo de mucha juventud”.

Sin embargo, el intérprete de “Filo Contigo” no descarta tener una relación con alguien menor que él. ” (Kika) Tiene su personalidad, emocionalmente está madura, puede tomar sus decisiones. Para el amor no hay edad”.