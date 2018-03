Esta es la vida de María José Urzúa tras dejar la televisión

El 2005, la actriz María José Urzúa hacía su debut en la pantalla chica gracias a su rol protagónico en la teleserie Versus de TVN. Tras esto participó de Floribella, y fue panelista de Así Somos de La Red.

Sin embargo, la hija de la también actriz Sandra O’Ryan terminó por desaparecer de la pantalla chica, sin que nadie supiera qué fue de su vida.

Actualmente, Urzúa tiene 36 años y lleva una vida completamente distinta y sin relación al mundo del espectáculo.

“Me metí a estudiar nutrición y en 2016 terminé la carrera, mientras que el año pasado hice un curso de flores de Bach, algo vinculado con la nutrición, y ahora en abril empezaré un diplomado en medicina nutricional Ayurveda, que es medicina india. Definitivamente mi vida se fue por ese lado y estoy feliz”, señaló a un portal nacional.

Respecto a su experiencia como actriz, señaló que “después de Floribella empezó el boom de las teleseries nocturnas y querían que yo estuviera ahí, pero a mí no me interesaba salir desnuda,y me di cuenta que esto se venía súper inestable, que no era un trabajo para confiar”.

Por otro lado, aseguró que la nutrición “siempre me gustó, siempre me interesaron los distintos tipos de alimentación, además de que calza con la vida que yo quería, que era formar una familia y cuidar de mis hijos, porque si vas a tener hijos para que te los cuides una nana, mejor no”.

María José está casada y tiene dos hijas de 3 y 2 años, por lo que su nueva carrera complementa a su nueva vida, debido a que “me permite tener mis horarios y ser flexible, que es lo que me interesa. Mi idea es abrir una consulta el próximo año, la cual atenderé en las mañanas, y en la tarde puedo estar con mis hijas.”

Finalmente, reveló que su paso por la televisión “nunca lo hice como una real pasión en mi vida, más que todo lo hice por mi mamá, por seguir su camino, pero no era lo mío”, sentenciando que “hoy tengo las puertas cerradas a la actuación y mi energía está abocada a este otro lado”.