Karla Constant nuevamente golpeó la mesa y se defendió por polémica "aserruchada de piso"

La animadora aseguró que la situación fue “injusta”.

La salida de Katherine Salosny del “Mucho Gusto” sigue salpicando a Karla Constant. Anteriormente la actual animadora del matinal se defendió de las críticas de algunos televidentes que aseguraban que le había quitada el puesto a su ex compañera.

Esta vez Constant fue consultada por “Muy Buenos ” sobre la situación, destacando que está afectada por los dichos de la gente. “Durante todo este tiempo, desde que la Kathy se fue, obvio que he recibido comentarios fuertes, y uno trata de estar fuerte, de estar bien, pero a mí personalmente igual me afecta”.

“Yo, durante todo este tiempo, no he llorado en mi casa ni nada. Obviamente es un tema de conversación con mi marido, con mis más cercanos. Me iba con pesar porque decía ‘pucha, ¿por qué se cruzó la salida de ella con que yo me quedara?"”, agregó.

Por último, aseguró que nunca entendió por qué la tildaban de “responsable” de la salida de Kathy. “Eso yo no lo podía entender. Aparte, lo encontraba súper injusto. Si en el fondo, yo no le aserruché el piso a nadie, no le hice la cama a nadie, no le quité la pega a nadie”.