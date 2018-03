Lo que piensa realmente China Suárez de los hijos de Benjamín Vicuña y Pampita

China Suárez y Benjamín Vicuña son una de las parejas más populares tanto en Chile como Argentina, y desde la llegada de su pequeña hija Magnolia, se han visto aún más unidos.

Por eso, durante un evento organizado por el diseñador Jean Paul Gaultier, la actriz trasandina habló con la prensa sobre su familia y sus planes de tener más hijos.

“Todavía no puedo, por la cesárea. Los médicos dicen que hay que esperar. De todos modos, me encantaría tener varios hijos más, así que ojalá que se dé en un futuro”, comentó al diario argentino El Clarín.

Respecto a su relación con los hijos de su pareja, frutos de su matrimonio con Pampita, China solo tuvo buenas palabras: “Con los hijos de Benja me llevo súper bien. Son divinos, súper educados, son chicos que recibieron mucho amor y eso se nota”.

Además, destacó el rol de su hija Rufina como hermana mayor, señalando que “está feliz, cuida a su hermana, es más grande y súper maternal. Cuando me voy a bañar, me avisa si la beba llora, así yo salgo más rápido. No está celosa, por suerte”.

Finalmente, la pareja confesó que están entusiasmados de llegar al altar a fin de año, y revelaron que tendrán dos ceremonias, una en Buenos Aires y otra en Santiago.