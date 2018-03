Extraña actitud de Maruja en Verdades Ocultas preocupó a sus fanáticos

Una particular escena llamó la atención en el nuevo capítulo de Verdades Ocultas, la que generó sentimientos encontrados entre los fanáticos.

Hace algunas semanas, Maruja sufrió un accidente debido al alcohol, lo que la llevó a estar internada en el hospital por algún tiempo, pero tras recibir el alta regresar al pasaje, la mujer ya no es la misma.

En el capítulo de este jueves, la amiga de Laura llegó hasta la carnicería de Mario, usando un traje de vedette, completo con un tocado de plumas negras.

“¿No encuentras que estoy divina? Dile a Gastón que estoy lista para salir al escenario, no tengo toda la noche”, dijo Maruja a Mario, quien quedó desconcertado.

En ese momento, el personaje de Mauricio Pesutic llamó a Laura para pedir ayuda: “La Maruja está rallando la papa pesado, tiene la cabeza repleta de pajaritos parece, yo no puedo dejar la carnicería botada para venir a atenderla”.

Los fanáticos de la teleserie tuvieron diversas reacciones. Mientras algunos se rieron de la nueva actitud de Maruja, otros lamentaron el estado mental en el que se encuentra.

#VerdadesOcultas me da una pena ver a la maruja olvidando las cosas, odio la demencia senil, alzaimer o como se llame. Ojala mis papás no se olviden de mi, me moriria de la pena, la cresta esto de ser hija unica.

— Gloria (@Gloria000042) 29 de marzo de 2018