"Fui un súper mal ejemplo": Adriana Barrientos pidió disculpas por su polémica y criticada foto

Este miércoles, Adriana Barrientos preocupó a sus seguidores luego de que compartiera una extrema foto en su cuenta de Instagram.

La “Leona” aparece sentada en una baranda de vidrio en un piso 16, en la imagen retratada por el fotógrafo José Navarrete.

Tras alarmar a sus seguidores, la modelo salió a pedir disculpas, señalando a Las Últimas Noticias que “fui irresponsable, no le tomé la gravedad hasta que vi los comentarios”.

Además, señaló que “detrás de esa baranda está el vacío, solo hay una canaleta a la que con suerte pude haber caído si es que me resbalaba porque estaba con tacos”.

Adriana reconoció que “no medí las consecuencias en ese minuto solo pensé que en ese lugar era donde podíamos tomar la foto más bonita con mi fotógrafo que iba a ser algo de dos segundos”.

Pero eso no fue todo, ya que admitió que “yo debería ser la persona madura y no tomar este riesgo absolutamente innecesario” debido a que el fotógrafo tiene 25 años y ella 37. “Él me dijo varias veces pero ante mi insistencia no le quedó otra”, agregó.

“Fui un súper mal ejemplo, no tengo excusas. Las personas públicas tenemos que tener cuidado con lo que transmitimos. Siento mucha vergüenza”, finalizó, señalando que le preocupa que alguna niña intente imitarla.