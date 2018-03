Se aburrió: Carmen Gloria Arroyo contestó a las críticas tras su última polémica con un potente mensaje

La fuerte personalidad de Carmen Gloria Arroyo la ha llevado a protagonizar más de un encontrón en la televisión.

La última polémica donde estuvo involucrada la abogada comenzó la semana pasada, cuando encaró a Hernán Calderón por el machismo con el que defiende a su hijo.

Sus dichos no le gustaron a Nano, quien terminó incluso amenzándola en sus redes sociales, y sus seguidores criticaron fuertemente a la abogada.

Ahora, Arroyo aprovechó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje a sus detractores con una imagen que dice: “Soy mala mujer. Porque no me dejo, porque no me quedo callada, porque no me quiebro, porque limpio mis lágrimas, ajusto mi escote y sigo de pie. Soy mala mujer porque no soy sumisa, inocente y frágil, sino soberbia, entrona, peleonera y persistente. Porque cuando llego se nota y cuando me voy se siente”.

Junto a esto, escribió que “me gusta serlo. Gracias infinitas a los que me quieren así y se han tomando el tiempo de enviarme sus mensajes. Y a los que no les gusto, no me sigan, no me hablen, no se molesten en mí, sigan su camino, porque además soy porfiada como burra y no me cambiarán”.

Su mensaje lleva más de 4 mil me gusta y sus seguidores la han llenado de mensajes de apoyo.