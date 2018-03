Suenan las campanas en Mega: Rostro del "Mucho Gusto" llegará al altar este año

El animador aseguró que la ceremonia será cerca de Santiago.

Durante marzo se habló sobre un triángulo amoroso que vinculaba a dos reconocidos rostros de la televisión chilena con Daniela Picasso. José Miguel Viñuela era uno de ellos, pero ahora hace noticia porque el animador aseguró a un medio nacional que este año se casará con Constanza Lira, su actual pareja.

“Siento que soy un agradecido de la vida, de esta vida que parte a los 40 años, porque de los cuarenta para atrás no sé dónde estuve… Es como si hubiese estado con el marido de la Paty Maldonado, abducido completamente (risas). Así que yo tengo hoy día tres años de vida. Se los cuento. Los cumplo oficialmente el 26 de noviembre. Muy contento”, comentó Viñuela.

Luego el animador del “Mucho Gusto” destacó que “parte de eso tiene que ver con la persona que me acompaña, que me tiene muy contento, muy feliz, con quien no tengo ningún rollo de abrirme y mostrar esta felicidad que siento en vida. Y este creo que puede ser un año muy importante a la hora de concretar compromiso”.

El ex Mekano manifestó que la ceremonia sería en un lugar cerca de Santiago, además de que le gustaría que sus hijos “vieran que sus papás consoliden este amor, más allá del tema religioso, porque si me caso no me casaría por la Iglesia por ningún motivo. Pero sí lo haría por el Civil y haría algo bonito para celebrar ese amor”.