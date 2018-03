Tonka Tomicic se llenó de halagos tras usar icónico traje de la Princesa Leia

Si bien no es una asidua usuaria de las redes sociales, Tonka Tomicic suele compartir detalles de su vida laboral con sus seguidores.

Por eso, llamó la atención cuando publicó una fotografía caracterizada como la Princesa Leia, uno de los personajes más queridos de la saga Star Wars.

La animadora sacó aplausos entre sus fanáticos, quienes la llenaron de piropos por lo bien que se veía como Leia.

Una publicación compartida por Tonka (@tonkatomicicpetric) el Mar 27, 2018 at 3:45 PDT

Tomicic explicó que las imágenes son parte de una nueva campaña publicitaria de Bienvenidos, donde participó con otros miembros del matinal.

Respecto a la caracterización, la animadora explicó a Las Últimas Noticias que “duró 40 minutos. Nela, quien me peina todas las mañanas, preparó dos tomates gigantes. Primero me hizo chapes con mi pelo y luego calzó los tomates, que eran como dos picarones”.

Además, aseguró que “al principio no me tenía mucha fe, durante el peinado y maquillaje no me sentía aún Leia. Pero cuando me puse la túnica y las botas fui ella. Ya cuando vi a los soldados imperiales pensé que estaba en Hollywood”.