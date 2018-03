¡Adivinaron! Televidentes impactados con la venganza de Silvia

Desde el nacimiento del hijo de Isabel y la muerte de la hija de Antonia, Perdona Nuestros Pecados ha vivido momentos de tensión y angustia, además de muchas teorías de cómo terminará la primera temporada.

El parto de Isabel, dentro dl calabozo luego de haber lanzado a Toñita por el balcón, llenó de amargura a la madre de esta última.

Por lo mismo, nos fanáticos comenzaron a decir que Silvia robaría al hijo de Isabel para entregárselo a su hija, ya que considera que ella seria mejor madre que la hija de Quiroga.

Y eso fue lo que sucedió, impresionando a los seguidores de la serie, quienes se volcaron a las redes sociales para reaccionar sobre la decisión de la nueva esposa de Lamberto.

#MerecesSerMamá No Silvia, no no no!!!! La Guagua ni siquiera es de Gerardo… La embarro la soa Silvia!

— Pattyta (@pattytangelica) 30 de marzo de 2018