De rojo fama contra fama a California: El salto a la gloria de Bárbara Moscoso

Bárbara Moscoso comenzó su carrera como bailarina en el programa de talentos “Rojo fama contra fama” en el año 2007, en el que se quedó hasta el año siguiente.

Luego de esto, la joven bailarina decidió probar suerte en Estados Unidos y se fue de viaje a Miami. Desde ese momento, la artista comenzó a elevar su carrera y hasta ahora se ha mantenido así.

Sus logros partieron cuando comenzó a presentarse en premiaciones como los Grammy y Billaboard Latinos, en los que terminó bailando junto a Luis Fonsi, Daddy Yankee, Zion y Lennox, Alejandro Fernández y Nicky Jam.

Paralelamente creó una marca propia, lo que la mantuvo bastante ocupada y según confesó en una entrevista a LUN, “me tocó mucho ir a Latinoamérica con Maluma el año pasado, hasta julio que decidí abrir una tienda virtual con mi línea de ropa Barbs en Chile”.

Además tuvo el privilegio de bailar con el artista internacional Maluma, a quién decidió dejar en septiembre pasado. “Llevaba un año como capitana de sus bailarines y necesitaba hacer otro tipo de cosas, bailar otros estilos que no fueran hip hop ni reggaetón. A los dos días me llamaron para un programa de Miami”, aseguró.

Luego de esto terminó participando en el Staff del programa “Mira quien baila” de Univisión, trabajo que terminó en diciembre. “No sobrevives (en la industria del espectáculo) si no estás en una agencia, porque es el primer colador en cualquier casting. Así que me metí a Go 2 Talent porque me vieron unos agentes en un show de año nuevo”, dijo.