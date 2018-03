Yamila Reyna envía intenso mensaje feminista con un sensual desnudo

Luego de su quiebre con Daniel Valenzuela, Yamila Reyna a intentado reponerse y seguir adelante con sus proyectos. Frente a esto decidió participar de la sección “Desnudo” de la revista “Viernes” del Diario La segunda y sorprendió a todos sus lectores con un elegante desnudo y un potente mensaje feminista.

Al igual que varias famosas chilenas, Yamila se atrevió y posó sin pudores, luciendo su curvilínea figura y simpatía frente a la cámara.

En la instantánea se puede ver a la actriz tapándose sólo con las manos. Además, se puede apreciar el intenso mensaje feminista que envía: “A las mujeres se nos critica por todo. Porque queremos tener hijos después de los cuarenta o porque elegimos no tenerlos. Si no querés tener una pareja estable, sos una fácil y si querés tenerla, andás con el vestido de novia en la cartera!”, indicó. Luego agregó que “si te entregas en la cama eres mal vista y si no lo hacés, sos cartucha. Una mujer libre e inteligente es considerada una amenaza para esta sociedad”.

Revisa la imagen a continuación: