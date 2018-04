Esta es la octava cirugía a la que se sometió la panelista de Intrusos, Mariela Sotomayor

Mariela Sotomayor dejó el panel de “Maldita moda”, de Chilevisión, para incorporarse al programa de farándula “Intrusos”, de La red.

Durante su participación en el programa conducido por Francisca García-Huidobro, la periodista no tuvo reparos en comentar todas las cirujías que se había realizado hasta ese entonces, en varias ocasiones.

En ese tiempo, Sotomayor llevaba en su lista siete cirugías que contemplaban una lipoescultura, dos abdominoplastías, una rinoplastía, un relleno de glúteos y un implante de mentón, a lo que acaba de agregar una octava intervención, se trata de una lipoláser para adelgazar el contorno de sus brazos.

“En este último tiempo me he tomado súper en serio mejorar mi imagen y me he hecho varias cosas (…) Mi gran problema seguía siendo mis brazos, donde se tiende a acumular una grasa que cuesta mucho eliminar”, confesó en una entrevista a LUN.

Justo antes de unirse al panel de Intrusos se realizó la intervención que según ella misma precisó, “la operación me la hicieron con anestesia súper localizada, se demoró 15 minutos por brazo y me sacaron aproximadamente 400 cc de grasa en total”.

“Siento que tengo la espalda más chica y que veo más delgada”, agregó y finalizó diciendo que “me encanta el mundo de la estética y cada vez he podido ir mejorando hasta convertirme en lo que siempre quise ser”.

