Kaminski fue duramente criticado por su actitud en el programa "La divina comida"

Anoche se transmitió un nuevo capítulo de la última temporada de “La divina comida”, por las pantallas de Chilevisión. Este tuvo como comensales a la actriz Lorene Prieto, el abogado Aldo Duque y los periodistas Emilia Daiber y Francisco Kaminski.

Este último fue duramente criticado por los fanáticos del programa, quienes lo tacharon de asqueroso por una actitud que tuvo durante la cena de la primera noche en casa de Lorene Prieto.

Entre broma y broma, se comentó la recordada escena de Lorene en la película “El chacotero sentimental”, en la que representó a una coqueta vecina que provoca al personaje de Daniel Muñoz. En esta escena, ella se acomoda el calzón y con este acto pasó a la historia.

Fue entonces cuando Kaminski le pidió que fuera a buscar el enigmático calzón, ya que él le tenía un regalo para el mismo. Cuando Prieto apareció con su ropa interior, el periodista sacó un marco para colgarlo en la pared.

Aldo Duque se lo entregó entre risas para que lo metiera dentro del marco y fue entonces cuando Kaminski comenzó a frotarse los calzones por la cara, mientras los olía.

Este acto le pareció repugnante a los televidentes e inmediatamente comenzaron a comentar al respecto tachandolo de asqueroso.

Revisa algunos de los comentarios aquí:

Kaminski me tiene chata, no sé si me repugna más el o Julio César 🤢 #LaDivinaComida4

— Kote🇨🇱♥️ (@HumanxMxnster) 1 de abril de 2018