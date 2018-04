La extremadamente higiénica forma de cocinar de Aldo Duque llamó la atención

Como cada noche de sábado, Chilevisión nos deleitó con un nuevo capítulo de “La divina comida”. Para este capítulo, los invitados fueron Lorene Prieto, Francisco Kaminski, Emilia Baiber y Aldo Duque.

Fue justamente este último quien llamó la atención de todos los televidentes cuando fue su turno de cocinar: es extremadamente higiénico.

La verdad es que no estaba tan claro si iba a entrar al quirófano o si iba a cocinar, ya que no sólo se puso un mandil para proteger su ropa, sino que además se puso una mascarilla y guantes para no infectar los alimentos.

Esta actitud causó gracia en los televidentes quienes comenzaron a reaccionar inmediatamente en las redes sociales. Otro aspecto que no dejó de llamar la atención, fue la ayuda que recibió de su esposa, quién preparó casi todo.

Revisa algunos de los comentarios aquí:

Aldo Duque viejo ridículo, se puso delantal, guantes, mascarilla, y la esposa o nana está cocinando todo #LaDivinaComida4 — Osvaldo Donoso (@Osvaldonoso) 1 de abril de 2018

#LaDivinaComida4 Se agradece ver a don Aldo Duque con mascarilla y guantes, aplicando BPM e inocuidad alimentaria ❤ — Maria K Jaeger (@Maria_c48) 1 de abril de 2018

#LaDivinaComida4 Don Aldo cocinando con guantes 😂👍 — Karen (@KarenMl_) 1 de abril de 2018