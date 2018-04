Pangal Andrade evidencia la tierna relación que tiene con el cachorro que le regaló Kel

Pangal Andrade y Kel Calderón fueron una de las parejas favoritas de la farándula nacional y a pesar de que ya no están juntos, Pangal aún conserva el cachorro que la hija de Raquel Argandoña le regaló cuando estaban juntos.

Bagual, como denominó al Labrador, ha sido su compañero de aventuras desde el momento en que llegó a su vida y recientemente compartió un video en su cuenta de Instagram en el que queda en evidencia la confianza y el cariño que se tienen.

“No puedo más con el amor y cariño que le he agarrado a este perrito. No pudo llegar en un mejor momento a mi vida”, es el texto con el que acompañó el video que está cerca de los 50 mil me gusta.

Revisa el video aquí: