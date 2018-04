Eliana Albasetti lanza potente mensaje para comenzar una nueva etapa

La argentina destacó que “sentir enojo, tristeza y decepción” no es una debilidad.

Eliana Albasetti se hizo conocida en nuestro país debido a sus apariciones en televisión, donde destacó por su participación en Calle 7.

La modelo sorprende en las redes sociales con fotografías donde muestra su belleza y gran figura. Pero también aprovecha su popularidad para entregar mensajes de ánimo y reflexiones de su vida.

“Una mujer segura de sí misma sabe que no puede controlar sus emociones ni sus sentimientos pero que puede controlar cómo reaccionar ante ellos. Sentir enojo, tristeza, decepción es humano, no es sinónimo de debilidad… Dejarse vencer por esos sentimientos es lo que no podemos permitirnos. Siempre creí que las broncas que no salen, la envenenan a una misma”, comentó.

