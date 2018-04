Esto piensan los panelistas de Mucho Gusto sobre el polémico video de Karol Lucero

Karol Lucero terminó envuelto en una polémica durante la semana pasada debido a un supuesto video sexual que se volvió viral en las redes sociales.

El hecho de que el locutor radial esté de vacaciones en Estados Unidos no detuvo al panel del Mucho Gusto de comentar el tema en pantalla.

Patricia Maldonado fue una de las primeras en hablar, señalando que las disculpas públicas que compartió en sus redes sociales “me parece de una madurez increíble”, y destacó que “es lamentable que haya pasado esto y quiero que sepan que a pesar de todo yo le presto mi hombro porque él no ha cometido ningún crimen”.

José Miguel Viñuela agregó que “en esta oportunidad se cometió un error, pero nosotros acá tenemos que apoyar y ojo que no empaña su calidad como comunicador”, remarcando que “aquí hay un error, evidentemente va a tener una sanción, pero nosotros no somos nadie para condenar”.

En ese momento, Luis Jara reveló que habló con Karol por teléfono y que “él sabe que esto no pasará desapercibido de una sanción, que tendrá que sentarse con el director de radio Carolina, que tendrá que pararse frente a las cámaras a dar una explicación, entendiendo que si bien no cometió ningún crimen, esto no es gratis”.

Finalmente, Karla Constant destacó que “me encanta que hoy estemos hablando de este tema, porque podríamos perfectamente no haberlo hecho”, agregando que el matinal es una familia y que “al final nos sumamos todos, porque todos juntos hacemos este programa”. Además, remató diciendo que “si están esperando un linchamiento acá no lo va a ver”.