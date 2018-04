"No fue lo que me dijeron": La primera impresión de Francisca Imboden como panelista del Mucho Gusto

Tal como se había anunciado la semana pasada, este lunes debutó la actriz Francisca Imboden como parte del panel de Mucho Gusto.

La actriz será parte de una renovación que contará con tres rostros que pasarán por el matinal. Imboden estará durante todo abril, Begoña Besauri en mayo y Alison Mandel en junio.

En su llegada, Luis Jara le preguntó qué fue lo que la convenció de unirse al matinal, y la actriz reveló que la responsable fue la periodista del espacio, Francisca Reyes.

“Me dijo ‘oye, tengo una invitación que no puedes rechazar’. No sé si estoy metiendo las patas, si lo hago me avisan. Me dijeron que estaban renovando, va a haber un panel chiquitito para conversar, tú vienes y sigues con la radio, y yo dije ‘ya, qué rico"”, comenzó contando.

Sin embargo, cuando ya se concretó su llegada, se dio cuenta que era algo más grande. “Pues ahora veo que no es así, veo que vamos a estar todos juntos. Lo vamos a pasar muy bien, pero no fue como me lo dijeron. Igual entretenido”, lanzó.

La actriz además aseguró que a pesar de estar nerviosa, está feliz de asumir este nuevo rol en Mucho Gusto.