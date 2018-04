Se niegan a creerlo: Las teorías de los fanáticos tras la muerte del Padre Reynaldo en PNP

Finalmente sucedió. Luego de rumores y un adelanto que confirmaba lo que estaba por venir, el capítulo de este domingo de Perdona Nuestros Pecados emitió una de las escenas más esperadas.

En este episodio, Estela salió en busca de su desaparecido nieto, el hijo recién nacido de Isabel que fue robado por Silvia. Y a pesar de que la señora de Quiroga fue a la casa de Corcuera, la mujer negó el hecho.

Además, María Elsa enfrentó a Armando, diciéndole que “es más malo que el diablo” y revelando que conoce su secreto.

Sin embargo, la peor noticia llegó al final del capítulo, cuando Estela llamó a su familia para comunicarles que “el padre Reynaldo falleció esta mañana”.

Los fanáticos de la teleserie no quisieron creerle, y comenzaron a publicar las supuestas teorías de lo que puede haber ocurrido realmente con el sacerdote.

#MalasNoticias y si el cura no está muerto? se salva del balazo que le dieron y finge su muerte para que Quiroga no lo intente de nuevo? Porque no me explico que Lidia llame a los Quiroga para avisar, Así también me explico lo escondido que sale en el trailer de la 2da temporada

— Konstanza Daniela 🙂 (@connie_th) 2 de abril de 2018