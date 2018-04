"Son harto feos estos hue...": Junior muestra toda su belleza con intenso perreo

El ex chico reality recordó a su “primos” reggaetoneros.

Últimamente Junior Playboy ha tenido apariciones esporádicas en televisión, donde ha hablado sobre su nueva faceta de tarotista.

Pero en sus redes sociales el ex chico reality ha subido distintas fotos y videos sobre las cosas que hace en su vida diaria, pero también aprovecha la instancia para entretener a sus fans.

En dicho contexto, Junior subió un video donde muestra su perreo intenso, dedicándole algunas palabras a los reggaetoneros Jowell y Randy.

“Se viene este perreo intenso, me siento muy yo, me amo me gustaría tocarme”, fue parte del comentario en el video que subió a su cuenta de Instagram.

