"Eres bien mariquita": El desagradable chascarro entre Luis Jara y Joaquín Méndez

Todo ocurrió cuando ambos estaban almorzando en un restaurante.

Los rostros del “Mucho Gusto” pasan gran parte del día juntos, entre reuniones de pauta, el programa y una que otra cita entre amigos, por esa razón hay confianza entre ellos y en algunos casos se han formado grandes amistades.

Precisamente en un almuerzo entre Joaquín Méndez y Luis Jara ocurrió un vergonzoso chascarro que complicó a ambos.

Todo comenzó cuando el cantante invitó al ex chico reality a un “restaurante de elite”, pero las cosas se pusieron color de hormiga cuando llegó el momento en que Jara debía pagar la cuenta, ya que el animador andaba sin si billetera.

El problema se pudo solucionar gracias a que Méndez andaba con dinero y pudo pagar la cuenta.

“Me da vergüenza, eres bien mariquita, porque eso no pensé que lo ibas a contar, no esperaba esta confesión, fue hace bastante semanas atrás…se me perdió la billetera”, argumentó Jara.