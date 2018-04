Hernán Larraín se sinceró y habló por primera vez sobre el Oscar de sus hijos por Una Mujer Fantástica

Durante una entrevista radial, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, se refirió por primera vez al premio Oscar que recibieron sus hijos de Una Mujer Fantástica.

Pablo y Juan de Dios Larraín fueron los productores de la galardonada cinta, pero su padre aseguró que nunca ha visto la estatuilla.

Cuando le preguntaron si se había una fotografía con el premio, Larraín respondió que “no, mis hijos tienen su vida autónoma, independiente (…) No lo he visto, no sé quien lo tiene”.

Cabe recordar que Una Mujer Fantástica es protagonizada por la actriz transgénero Daniela Vega, y luego de su triunfo en los Premios de La Academia volvió a instalar el debate sobre la Ley de Identidad de Género.