Karol Lucero no toleró que compararan su video con el de Karen Bajarano

El ex Yingo sigue dando explicaciones del registro que se viralizó.

Karol Lucero aprovechó su momento en el “Mucho Gusto” para sincerarse sobre el polémico video de carácter sexual que le significó una suspensión en la radio donde trabaja.

El panelista del matinal se tomó su tiempo para diferenciar el material íntimo de Karen Bejarano que se filtró a los pocos días de su salida del programa.

“Me ha comparado mucho esta situación a la que le ocurrió a una ex compañera y amiga, que es Karen Bejarano, donde dicen ‘a Karen no le perdonaron y la sacaron del programa por eso"”, comentó.

Luego recordó que la cantante no fue desvinculada por sus videos. “Yo quiero ser enfático y aclararle a la opinión pública que cuando Karen se fue de este programa, fue dos días antes que se publicaran y se filtraran sus fotografías, que son de carácter privado y que no tiene relación con lo mío”.

“Lo mío fue público, yo me equivoqué. A ella le vulneraron su privacidad y la metieron en un rollo que ella no se merece. Nosotros, públicamente como programa, le manifestamos nuestro cariño. Nosotros, públicamente, dijimos que estábamos con ella y en forma privada la llamamos. Pero su salida del Mucho Gusto no tiene ninguna relación con sus fotografías. Eso quiero que también quede claro para la gente, porque acá hay una confusión”, agregó.

Por último el ex Yingo recalcó que “en esta ocasión fui yo la persona que me equivoqué. No tiene nada que ver con lo que pasó en esa ocasión. Y si hoy estoy recibiendo una sanción en la radio donde cometí este acto, de verdad lo asumo”.