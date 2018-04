Lo amenazaron con un cuchillo: El violento asalto que sufrió Nicolás Larraín

Cerca de las 12 del día de este lunes, Nicolás Larraín fue víctima de un violento asalto mientras estaba estacionado en el sector de Pedro de Valdivia Norte.

El conductor radial habló esta mañana con Mucho Gusto, donde aseguró que fue una experiencia perturbadora.

“Estaba en mi auto trabajando con el computador en las rodillas y un ‘gallo’ me abre la puerta con un cuchillo. En como un griterío, no es preciso de qué era lo que quería, si quería que le diera el auto o el computador. En esos segundos yo tiro el computador hacia el lado y me empiezo a defender con los pies, apuntando hacia él sobre todo a la mano en la que tenía el cuchillo. Y a los segundos se me ocurre ponerme a gritar, y el ‘gallo’ se arranca, no me robó nada”, relató el ex CQC.

Larraín además señaló que el delincuente le enterró el cuchillo en el empeine del pie, provocando una pequeña herida, pero que “no es para la silla de ruedas”.

Por otro lado, aseguró que comenzó a perseguir al sujeto en su auto cuando éste arrancó, pero que no logró atraparlo debido a la congestión vehicular. “Tuve mucho apoyo de seguridad ciudadana, altiro se activa todo, de Carabineros igual. Fue muy chocante”, agregó.

Finalmente, el animador confesó que el incidente lo afectó bastante y que fue su mujer quien lo contuvo: “Me dieron ganas de vomitar, quedé muy botado, no te queda energía”.