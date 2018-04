¡Se liberó! El osado acto que María José Quintanilla realizó mientras hacía trekking

Los panelistas en los matinales suelen contar en cámara algunas experiencias de su vida privada para acercarse y conectarse con la audiencia.

Por eso, María José Quintanilla reveló un liberador y osado acto que no muchos se atreverían a hacer, para llamar a sus seguidoras a sentirse libres.

La cantante estaba haciendo trekking durante el fin de semana, y al momento de llegar a un río, debido a los más de 27 grados de calor, decidió quitarse la ropa y lanzarse al agua.

“Nosotras estamos siempre obligadas a seguir ciertos patrones, y yo, desde hace un tiempo, he soltado mi mente y me he dejado llevar por mis propios patrones”, confesó Quintanilla tras contar su experiencia.

Además, hizo una invitación al público, y especialmente a las mujeres, a sentirse libres y quererse como son.