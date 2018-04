"El deporte nacional es darle al Mucho Gusto": Productor Ejecutivo se aburrió de que los critiquen por todo

La polémica en torno al video de Karol Lucero ha sido el tema más comentado de la semana en la televisión chilena, y los coletazos continúan apareciendo.

El locutor radial debió pedir disculpas a través de su cuenta de Instagram, para luego reiterarlas en Mucho Gusto a la vuelta de sus vacaciones.

Por su parte, sus compañeros del matinal lo respaldaron y defendieron en pantalla, algo que no gustó a los televidentes. En las redes sociales comenzaron a llover comentarios, ya que los usuarios consideraron que no fueron críticos con el tema, y compararon su trato con el que recibió Karen Bejarano.

Además, el Consejo Nacional de Televisión recibió 45 denuncias respecto a la polémica.

Por eso, el productor ejecutivo de Mucho Gusto, Pablo Alvarado, salió a dar su visión de los hechos y de las críticas.

“Si los medios de comunicación periodísticos van a utilizar a Twitter como fuente de información, obviamente, siempre se va a generar distorsiones a la realidad. Es un universo acotado y un montón de gente que puede expresar de forma anónima y sin contexto su opinión. Entonces, a partir de eso, construir un hecho periodístico está bordeando los ‘fake news’ y el mundo de la post verdad”, señaló a un medio nacional.

Además, explicó que el equipo del matinal salió a “respaldar emocionalmente a un integrante del programa”, pero que “en ningún caso se hizo gracia de lo que había hecho o se le justificó”.

“Al igual que cualquier persona que comete un error, un otiene que llamarle la atención, reconvenirlo o plantearle el desacuerdo de lo que está sucediendo, pero no por eso crucificarlo”, agregó.

De esta manera defendió la forma en la que se tocó el tema, acusando que si no hubieran dicho nada, las críticas habrían llegado igual: “El tema es sacar de contexto y disparar por disparar”.

Por otro lado, aprovechó la oportunidad de explicar que lo sucedido con Karol y con Karen Bejarano son “dos universos distintos”: “La secuencia de hechos es: Karen es desvinculada, se le ofrece venir el día viernes a despedirse junto a Manu González y, a eso de las 11 de la mañana, me llama su marido y me dice ‘nos están extorsionando por unas fotos y Karen no va a poder ir al programa"”, agregando que “tomamos la decisión de no hablar más porque Karen no quieso hablar más y se zanjó el tema”.

Finalmente, Alvarado disparó contra los críticos y los rumores que indican que existiría mala relación entre los rostros del matinal. “El deporte nacional, hoy en día, es darle a “Mucho gusto”. Que hicimos esto o esto otro. Hagamos lo que hagamos, nos van a criticar. Decir que el panel es un grupo de personas falsas, porque aparentan llevarse bien, es una maldad. Es gente que trabaja en la industria y esa gente, ¿no tiene una clara intención de tratar de perjudicar al ‘Mucho gusto’? De nosotros dicen las barbaridades que se les puede ocurrir y nadie llama para preguntarme”, cerró.