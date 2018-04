Sergio Lagos tiene un nuevo proyecto en Canal 13 en el nuevo formato de moda

2017 fue un año complicado para Sergio Lagos, luego de la polémica demanda por paternidad por la que tuvo que someterse a una prueba de ADN, su programa El momento de la Verdad no cumplió las expectativas, por lo que se quedó sin proyectos ni pantalla en su canal.

Sin embargo, Canal 13 nuevamente apuesta por el animador y cantante y confirmó su regreso a la TV el 17 de abril.

Su nuevo programa se llamará Sigamos de Largo, un espacio de conversación liderado por Lagos, en compañía de Marco Silva y Marcelo Comparini.

Habrá contingencia y una cobertura del día a día, a la que entraremos con un tono de humor”, aseguró Sergio.

La idea sería llevar a dos invitados para discutir temas de contingencia o entretención, en formato Late Show.

El programa irá en la segunda franja de la noche, luego de Soltera Otra Vez 3, compitiendo con Mentiras Verdaderas y La Noche es Nuestra.

“Fui optando en no estar tan intensamente en pantalla. Pero para mí no fue un tema complejo, porque fue una decisión personal”, aseguró Sergio Lagos sobre este regreso.

La razón fue justamente la polémica por la demanda de paternidad. Frente a esto, Lagos dijo que “Ha sido un proceso muy intenso y complejo en términos personales y familiares (…) No creo que estar siendo poco consecuente con lo que he dicho siempre. Nunca he estado atento ni preocupado de construir una imagen perfecta, porque no me siento alguien perfecto y ha sido un proceso de aprendizaje más para adentro que hacia afuera”.

Sergio Lagos tiene contrato vigente hasta final de año.