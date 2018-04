¡Loca por el trabajo! "Isabel Quiroga" reveló el secreto de su pelada de cable

La artista se ha reunido con profesionales del área de la psiquiatría.

Los últimos capítulos de Perdona Nuestros Pecados han estado marcados por el cambio de actitud de Armando Quiroga y el regreso del padre Reynaldo.

Pero uno de los personajes que se ha robado la atención de los televidentes es Isabel Quiroga, quien ha desatado toda su locura.

La actriz encargada de personificar a la hija del empresario de Villa Ruiseñor es Alejandra Araya, quien en conversación con un medio nacional contó el secreto de sus destacadas escenas.

“Como la locura de Isabel se ha ido profundizando cada vez más yo al principio partí trabajando con un psicólogo para entender el mundo, pero después se hizo necesario trabajar con un psiquiatra con el cual me reúno una vez al mes, trabajamos sobre la historia, hacemos mapas conceptuales. Él me cuenta los tecnicismos sobre lo que padece Isabel”, comentó.

Luego agregó que también está “trabajando con otra psiquiatra, que ella me permitió vivir lo que se siente estar en un lugar así, donde se tratan este tipo de conductas. Ahí también me agarré de lo que viví en esta experiencia de ir a un lugar así y eso me sirvió mucho, eso fue muy positivo para poder construir y llegar a ese estado”.