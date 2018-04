Luis Mateucci rompió el silencio y reveló la verdadera razón del quiebre con Oriana

El modelo se sinceró en un programa español.

Hace casi un mes se supo que Luis Mateucci y Oriana Marzoli habían puesto fin a su polémica relación que nació en un reality show de la televisión chilena.

Luego del quiebre, la venezolana realizó un par de declaraciones que dejaban mal parado al modelo, quien hace poco rompió su silencio y contó el verdadero motivo del fin en el programa español “Outdoor”.

“Hacía dos meses o más que estábamos mal. Los viajes eran una escapatoria para ver si lo podíamos solucionar y no pasó”, agregando que “en el primer viaje a Nueva York ella me lo dijo enojada. Te digo que pasé el peor cumpleaños de mi vida. La tuve que invitar yo a mi cumpleaños, para pasarla bien los dos y conociera Nueva York y me sale con eso, todo porque le había sacado mal una foto”.

Mateucci aseguró que él se quedó con los anillos de compromiso, ya que Marzoli “admitió que me había sido infiel. Después cuando lo fuimos hablando ella me dijo ‘no, pero es que justo fue cuando nos peleamos’ o cosas así. Y la verdad es que yo no lo quería creer, como después se retractó, le creí y confié en ella y como que nos dimos otra oportunidad y fuimos a pasar el Año Nuevo a México”.