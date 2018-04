No solo se luce en PNP: Nicolás Oyarzún debutará en su faceta de cantante

Gerardo se ha transformado en uno de los personajes más queridos de Perdona Nuestros Pecados, por lo que Nicolás Oyarzún es actualmente uno de los actores más populares de la televisión nacional.

En una reciente entrevista, el intérprete aseguró que desde que empezó la teleserie recibe más muestras de cariño de parte del público en sus redes sociales. “Te mentiría si te dijera que me da lo mismo. Es un motor y un impulso super positivo para seguir trabajando, pero tiene algunas cosas negativas”, indicó, señalando que a veces está en el supermercado y se le acercan a pedirle fotos.

Sin embargo, la actuación no es el único talento de Oyarzún, ya que este año pasó a ser el vocalista y guitarrista de Mercali, una banda de rock con cerca de 10 años de carrera.

Una publicación compartida por Nicolás Oyarzún (@nicoyarzun) el Ene 15, 2018 at 3:47 PST



El actor llegó a ellos cuando comenzó a colaborar con el baterista Hernán López, con la idea de crear un proyecto paralelo. “Después llegó Italo Salazar a mi proyecto, para ver qué podíamos hacer los tres con mis canciones y de pronto, en esas conversaciones que surgen en torno a la cerveza, dijimos que estábamos puro leseando y pensamos que sólo teníamos que agarrar lo que ya ha hecho Mercali, incorporarle nuevas letras y trabajar en canciones que yo tenía”, explicó.

El próximo 14 de abril, Oyarzún debutará en público como el vocalista en el GAM, donde se presentarán como parte de Barrio Arte, una alianza que busca unir el perímetro Lastarria/Parque Forestal con actividades del MAC, MNBA, GAM, MAVI y la marca de cerveza Tuborg.

El actor está entusiasmado con el show, confesando que “veo esto como un camino para seguir haciendo música. No me gustaría decir en este momento de mi vida que quiero vivir de la música, porque sería meterle presión a algo que siento que no hay que presionar aún. Cuando las cosas se convierten en pega, como que siempre estás luchando con la obligación, entonces por el momento lo único que quiero es seguir haciéndolo, ya que lo tenía guardado hace mucho rato”.